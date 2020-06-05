У двох областях України посилили охорону через ризик вторгнення Росії

У Херсонській і Миколаївській областях військові і правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури через можливе вторгнення з боку РФ.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передає Укрінформ. За його словами, таких заходів було вжито для запобігання можливому вторгненню Росії з метою отримання контролю над Північно-Кримським каналом.

"Ми вже заздалегідь провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується і водопроводу нашої дніпровської води на тимчасово окуповані території (Північно-Кримський канал - ред.). Ми всі ці об'єкти посилили – і охорону, й оборону, а також проводимо певні контрдиверсійні і контртерористичні заходи", – зазначив Наєв.

Наєв додав, що задіяні не тільки військовослужбовці, а й СБУ, Національна гвардія, поліція і розвідка.

Сергій Наєв Сторінка ООС в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, угруповання Збройних Сил Росії вздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей і Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

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