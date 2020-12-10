У центрі Дубна встановили новорічну ялинку з кладовища: мер виправдався

У Дубні Рівненської області головну міську ялинку привезли з кладовища.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Дерево росло серед могил і надгробків.

Процес спилювання майбутньої новорічної красуні зняли на відео місцеві жителі. Коли дерево почали встановлювати на центральній площі, містяни стали висловлювати в соцмережах невдоволення – мовляв, чи не прикрасять символ Нового року траурними вінками.

За словами мера Дубна Василя Антонюка, нічого страшного в ялинці з кладовища немає. Дерево було в аварійному стані і загрожувало під час сильного вітру впасти на цвинтарні пам'ятники.

Ба більше, отець Олег зі Свято-Покровського собору вже освятив ялинку.

А такий креативний підхід до пошуку новорічного дерева не тільки убезпечив могили, а й допоміг бюджету заощадити гроші. Антонюк уточнив, що раніше на купівлю головної ялинки витрачали близько 15 тисяч гривень. Зараз же 25-метрова красуня обійшлася місту зовсім безкоштовно.

У Дубні встановили 25-метрову ялинку Telegram Вартові еспресо

Дерево спиляли на кладовищі Telegram Вартові еспресо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в італійській комуні Губбіо відбулася щорічна церемонія запалювання найбільшої ялинки у світі. Її висота сягає 750 метрів, а ширина – 450. Йдеться про світлову інсталяцію, яка розташована на південному схилі гори Інджія. Для її створення використовували більш ніж 2 тисячі неонових гірлянд.