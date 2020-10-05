У ДТП на Херсонщині загинув молодий поліцейський

Мирослав Семенюк Суспільство 08:57, 5.10.2020

У Херсонській області 25-річний патрульний поліцейський загинув у ДТП.

Як повідомила в Facebook обласна патрульна поліція, молодший лейтенант Анатолій Кіртока ввечері 3 жовтня потрапив у аварію на власному авто.

"Він вступив до лав патрульної поліції у 2017 році, з честю та гідністю вірно служив українському народові", – йдеться в повідомленні.

В поліції висловили співчуття рідним та близьким загиблого.

Молодший лейтенант поліції Анатолій Кіртока загинув у ДТП
Facebook патрульної поліції Херсонської області
Скрін Facebook

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Києвом розбився капітан поліції.

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