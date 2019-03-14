У дружини теж рак: помер капелан-парамедик, який врятував сотні бійців АТО

У ніч на 14 березня пішов із життя військовий капелан і парамедик-доброволець медбатальйону "Госпітальєри" Сергій Мороз із позивним "Фрост". На його рахунку – сотні врятованих життів на Донбасі.

Про його смерть повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина Тетяна Мороз, яка також зараз бореться із онкозахворюванням. "Ми тримали одне одного за руки у найважчі часи. Ми кохали одне одного, незважаючи ні на що. У мене в серці мир і спокій, тому що ти зараз із нашим Небесним Отцем і в обіймах Ісуса. Чекаю зустрічі, моє кохання", – написала вона.

У лютому 2018 року у "Фроста" діагностували гліобластому. Пухлину видалили хірурги в Дніпрі у госпіталі імені Мечникова. Однак, з огляду на те, що онкозахворювання виявили на четвертій стадії, ніхто не давав обнадійливих прогнозів.

Сергій Мороз Facebook Сергія Мороза

Сергій Мороз із дружиною Facebook Сергія Мороза

Сергій Мороз Facebook Сергія Мороза

У Сергія залишилися двоє синів. У дружини також рік тому діагностували онкологічне захворювання, тому зараз вона потребує допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року на Донбасі терористи випустили ракету по українських військових, у результаті чого було вбито капелана.

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