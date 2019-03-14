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У дружини теж рак: помер капелан-парамедик, який врятував сотні бійців АТО

12.8тЧитати матеріал російською

У ніч на 14 березня пішов із життя військовий капелан і парамедик-доброволець медбатальйону "Госпітальєри" Сергій Мороз із позивним "Фрост". На його рахунку – сотні врятованих життів на Донбасі.

Про його смерть повідомила на своїй сторінці у Facebook дружина Тетяна Мороз, яка також зараз бореться із онкозахворюванням. "Ми тримали одне одного за руки у найважчі часи. Ми кохали одне одного, незважаючи ні на що. У мене в серці мир і спокій, тому що ти зараз із нашим Небесним Отцем і в обіймах Ісуса. Чекаю зустрічі, моє кохання", – написала вона.

У лютому 2018 року у "Фроста" діагностували гліобластому. Пухлину видалили хірурги в Дніпрі у госпіталі імені Мечникова. Однак, з огляду на те, що онкозахворювання виявили на четвертій стадії, ніхто не давав обнадійливих прогнозів.

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Сергій Мороз

Сергій Мороз

Facebook Сергія Мороза

Сергій Мороз із дружиною

Сергій Мороз із дружиною

Facebook Сергія Мороза

Сергій Мороз

Сергій Мороз

Facebook Сергія Мороза

У Сергія залишилися двоє синів. У дружини також рік тому діагностували онкологічне захворювання, тому зараз вона потребує допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року на Донбасі терористи випустили ракету по українських військових, у результаті чого було вбито капелана.

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Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Да и хрен с ним!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже турецкий боженька нацисткой мрази не помог.
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