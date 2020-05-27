У Донецьку від коронавірусу помер хірург: у "ДНР" промовчали

Гліб Іванов Суспільство 13:49, 27.05.2020 Оновлено: 14:06, 27.05.2020

В окупованому Донецьку, підконтрольному угрупуванню "ДНР", від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 60-річний хірург-ортопед Рінат Жамалетдінов.

Про це розповіли співробітники Донецької обласної травматологічної лікарні, в якій працював лікар, повідомляють "Новости Донбасса". За їхніми словами, Жамалетдінову стало зле минулого тижня, після чого його госпіталізували.

У хірурга також була хронічна хвороба – діабет. Пізніше госпіталізували двох медсестер, які з ним контактували. У травматології провели дезінфекцію.

Так звана "влада" "ДНР" про смерть Жамалетдінова не повідомляла. Крім того, терористи промовчали і про можливий спалах COVID-19 у Донецькій травматологічній лікарні.

Станом на 27 травня угруповання підтвердило, що на карантин були повністю або частково закриті три лікарні, травматології серед них немає.

Рінат Жамалетдінов

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" визнали, що їм не вистачає засобів захисту для лікарів у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

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