У Донецьку в розпал пандемії продовжили працювати ресторани, нічні клуби і виші

В окупованому Росією Донецьку, незважаючи на розпал пандемії коронавірусу, не вводять карантинні заходи.

Як пише "КП в Україні" з посиланням на місцевих жителів, в місті працюють кафе, ресторани, нічні клуби, а також відкриті школи і університети. Протиепідемічних заходів майже не дотримуються.

"Були на концерті в одному кафе в центрі міста. Біля сцени юрбилася в основному молодь. Жодної людини в масці, жодного! Офіціанти – так, в масках, як і бармени. І більше нікого. Ніяких дистанцій, про що ви? Навпаки , все одне до одного ближче, в єдиному пориві, так би мовити", – розповіла мешканка міста Юлія.

Водночас вона зазначає, що в транспорті і магазинах люди все-таки надягають маски. Однак на ринках ситуація інша.

За словами іншої місцевої жительки, в школах карантинні заходи включають в себе тільки використання антисептиків і провітрювання. Навіть вчителі не носять маски.

"На перервах припали разом або бігають. Яка дистанція? Які маски? Батьків просили в щоденниках писати щоранку температуру дитини, щоб не морочитися виміром її у кожного, хто входить в школу. Звичайно, всі дружно пишуть 36,6, хто там що вимірює?" – зазначила Анастасія.

Вона додала, що в одному з старших класів захворіла дитина. Її забрали в лікарню, а потім відправили додому і чекають на результати тесту. Решта класу продовжує ходити в школу.

Також видання пише, що окупанти ще місяць тому відправили заявку на отримання російської вакцини, проте на якому вона етапі – невідомо. Останній гуманітарний конвой доставив тільки вакцину від грипу.

Жителі Донецька скаржаться, що противірусні препарати в аптеках жахливої якості, тому намагаються мінімізувати ризики захворіти за допомогою народних засобів – часнику, імбиру з лимоном і меду.

Також наголошується, що в "ДНР" за час пандемії коронавірусом заразилися 9 110 осіб, з яких одужали 4 237, а 830 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні ватажок "ДНР" Денис Пушилін визнав, що глобальний характер другої хвилі пандемії коронавірусу не дозволив їм впоратися з поширенням хвороби.

Водночас він заявив, що в ситуації з COVID-19 в ОРДЛО нібито винна і Україна.