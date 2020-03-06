У Донецькій області втік ексміліціонер, який на смерть збив трьох людей

Колишній співробітник міліції Горлівки (Донецька область) Павло Панасюк, якого визнали винним у смертельному ДТП і засудили до дев'яти років в'язниці, оголошений в розшук.

Його дані з'явилися в базі осіб, які переховуються від органів влади, повідомляє видання "Новости Донбасса".

Панасюку інкримінували ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) і ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

Слов'янський міськрайонний суд визнав його винним у 2018 році і засудив до 9 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. За результатами апеляційного розгляду вирок суду першої інстанції залишено без змін.

На засіданні адвокат потерпілої клопотав про те, щоб Панасюка взяли під варту в залі суду, але судді відмовили.

Павло Панасюк

Нагадаємо, що аварія сталася 1 серпня 2015 року. Панасюк на автомобілі Toyota Prado виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. В результаті зіткнення 60-річний водій Skoda загинув на місці, а двоє пасажирів – жінка 59 років і її 10-річний онук – згодом померли в лікарні. Інспектор покинув місце ДТП, не надавши допомоги людям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області співробітник поліції, перебуваючи поза службою, збив двох людей на пішохідному переході.

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