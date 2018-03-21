Був звільнений від занять: на Донеччині на уроці фізкультури померла дитина

В одній зі шкіл Мирнограду Донецької області 11-річний хлопчик помер прямо на уроці фізкультури.

Як повідомили в прес-службі прокуратури області, НП сталася 20 березня о 14 годині.

Учневі 5-го класу раптово стало погано. Прибулі на місце події медики бригади швидкої допомоги констатували смерть хлопця і доставили тіло в терапевтичне відділення міської лікарні.

Встановлено, що у дитини було діагностовано важке захворювання - злоякісна феохромоцитома 3-ї категорії.

Готується клопотання до міського суду про проведення судово-медичної експертизи по встановленню причини смерті школяра.

Працівник навчального закладу, який побажав залишитися невідомим, повідомив "Новостям Донбасса", що дитина перебувала на індивідуальному навчанні через стан здоров'я. Займатися на уроках фізичної культури йому було заборонено.

Зазначається, що вчитель фізкультури проводив спортивне змагання, в якому брав участь загиблий. Під час бігу хлопчик впав.

"Працівники шкільного закладу надали першу допомогу дитині. Також була викликана машина швидкої допомоги, яка їхала 30 хвилин через неочищені від снігу дороги. Медики протягом 40 хвилин боролися за життя дитини. Коли зрозуміли, що не впораються, тоді повезли його в лікарню. По дорозі в медустанову дитина померла", - пише видання.

Як повідомляв "Обозреватель", на Дніпропетровщині повісився 14-річний школяр.