У Донецькій області "розгулявся" коронавірус: глава ОДА повідомив про нові випадки

У четвер, 2 квітня, в Донецькій області зросла кількість хворих на коронавірус – у місті Маріуполі виявлено вже 6 хворих, всього в регіоні їх 8.

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Про це повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

"Це вже шостий підтверджений випадок в приморському місті", – написав він.

У Донецькій область "розгулявся" коронавірус Газета "День"

За словами чиновника, на COVID-19 захворіла 46-річна жінка, яка контактувала з хворим. У нього також діагностовано коронавірус. "Стан хворого близький до задовільного", – додав Кириленко.

Нагадаємо, сьомою хворою на коронавірус у Донецькій області стала 67-річна мешканка Білозерська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області за дві доби виявили понад 60 нових випадків коронавірусу. Область вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

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