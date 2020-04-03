Головна Новини
3 квітня • оновлено в 06:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Донецькій області "розгулявся" коронавірус: глава ОДА повідомив про нові випадки

Читати матеріал російською

У четвер, 2 квітня, в Донецькій області зросла кількість хворих на коронавірус – у місті Маріуполі виявлено вже 6 хворих, всього в регіоні їх 8.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

"Це вже шостий підтверджений випадок в приморському місті", – написав він.

У Донецькій область "розгулявся" коронавірус

У Донецькій область "розгулявся" коронавірус

Газета "День"

За словами чиновника, на COVID-19 захворіла 46-річна жінка, яка контактувала з хворим. У нього також діагностовано коронавірус. "Стан хворого близький до задовільного", – додав Кириленко.

Нагадаємо, сьомою хворою на коронавірус у Донецькій області стала 67-річна мешканка Білозерська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області за дві доби виявили понад 60 нових випадків коронавірусу. Область вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги