У Донецькій області "розгулявся" коронавірус: глава ОДА повідомив про нові випадки

У четвер, 2 квітня, в Донецькій області зросла кількість хворих на коронавірус – у місті Маріуполі виявлено вже 6 хворих, всього в регіоні їх 8.
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Про це повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.
"Це вже шостий підтверджений випадок в приморському місті", – написав він.
У Донецькій область "розгулявся" коронавірус
Газета "День"
За словами чиновника, на COVID-19 захворіла 46-річна жінка, яка контактувала з хворим. У нього також діагностовано коронавірус. "Стан хворого близький до задовільного", – додав Кириленко.
Нагадаємо, сьомою хворою на коронавірус у Донецькій області стала 67-річна мешканка Білозерська.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області за дві доби виявили понад 60 нових випадків коронавірусу. Область вирішили закрити на в'їзд і виїзд.
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