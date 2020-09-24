У додатку "Дія" з'явиться цифрове свідоцтво про народження

Кабінет міністрів України 23 вересня прийняв постанову, згідно з якою в додаток "Дія" вводиться цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років.

Раніше воно було доступно тільки в паперовому вигляді, повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.

Тепер документ також буде відображатися в мобільному додатку "Дія" у обох батьків. Разом зі свідоцтвом також буде відображатися і актуальна прописка дитини.

Електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що і паперове.

"Прийнята постанова визначає порядок замовлення, формування, подання та встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження. Також постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій", – зазначили у відомстві.

Незабаром Мінціфри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному додатку "Дія".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше: