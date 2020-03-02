"Людей немає": у "ДНР" зробили цинічну заяву про обмін полоненими

У терористичній організації "ДНР" заявили, що провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" у березні неможливо.

Про це повідомила так звана омбудменка "ДНР" Дарина Морозова, передають сепаратистські сайти. Вона пояснила, що нібито "інформація, що з'явилася, не відповідає дійсності", а в неможливості організувати в ці терміни обмін звинуватила "позицію Києва".

"Вчорашня заява не відповідає дійсності, оскільки українська сторона за період після обміну не підтвердила нам жодної людини. По суті, наразі формула "всіх встановлених на всіх встановлених" практично відсутня у зв'язку з тим, що немає сьогодні таких осіб. Ті, хто роблять такі заяви, не менше за мене про це знають", – сказала Морозова.

Нагадаємо, 1 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком. На зустрічі вони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 людини.

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