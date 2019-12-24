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24 грудня • оновлено в 22:30
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Окупанти в "ДНР" видали сувору заборону перед Новим роком

2.3т
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У терористичній "ДНР" "чиновникам" і окупаційним військам заборонили публічно святкувати новорічні корпоративи.

Підтверджуючий скріншот із місцевого пабліка опублікував у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан-Штірліц. Одна з мешканок "республіки" розповіла про розпорядження "влади".

"Чоловік приятельки працює в конторі і їм заборонили, категорично, фотографуватися на новорічних корпоративах, те ж саме і в "виконкомі", і в "поліції". Прямо зібрали на збори і довели під розпис, що ознайомлені. Мовляв, у людей грошей немає , шахтарям не платять, а ви тут будете свої застілля виставляти", – написала вона.

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У "ДНР" видали сувору заборону перед Новим роком

У "ДНР" видали сувору заборону перед Новим роком

Деловая столица

Також наголошується, що під місцевим розважальним закладом кожен день світяться одні і ті ж авто. "А що розбиратися? Вже святкують "на щура", – додала користувачка.

Окупанти в "ДНР" видали сувору заборону перед Новим роком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін розпорядився призупинити комендантську годину на новорічні свята.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новий Рік-2020
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