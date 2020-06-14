У "ДНР" різко знизили "бойову готовність" і звернулися до України

Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін заявив, що скасовує введений раніше режим повної боєготовності.

Про це повідомляється на офіційному сайті "керівництва" "ДНР". Терористи заявили, що рішення пов'язане зі "стабілізацією військової обстановки".

Так, за словами Пушиліна, вже з 15 червня терористам нібито потрібно приступити до "зниження ступеня бойової готовності" угруповань так званої "народної міліції Донецької народної республіки".

Ватажок терористів також виступив із погрозою в бік Збройних сил України. У своїй заяві Пушилін сказав, що найманці РФ будуть застосовувати "заходи адекватного реагування", зокрема, це відноситься і до повторного приведення терористів в режим "повній бойовій готовності".

Нагадаємо, самопроголошені терористичні "ДНР" і "ЛНР" привели свої війська в бойову готовність 20 травня. Пушилін пояснив це тим, що Україна нібито понад 250 разів порушила режим припинення вогню з початку місяця. Ватажок терористів в "ЛНР" Леонід Пасічник також поширив дезінформацію, звинувачуючи Україну в "провокаціях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився документ "МВС ДНР", який свідчить про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області почалися масові арешти терористів, причетних до кримінальних злочинів.