У "ДНР" похвалилися "віджатою" військовою технікою. Фоторепортаж

У центрі окупованого Росією Донецька 23 лютого терористи організували "виставку" озброєння, яке, як свідчить російська пропаганда, вони забрали у Збройних сил України.

Про це написав блогер Фаш*к Донецький у блозі для OBOZREVATEL, опублікувавши відповідні фото.

"Патрони в Донецьку і Луганську, якщо вірити роспропаганді, ростуть на деревах, снаряди до великокаліберної техніки теж, а запчастини до бронетехніки макаки динири віджимають взагалі мало не кожен день [вагонами!]", – написав блогер.

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

Він додав, що на так званій виставці був присутній і нібито колишній "міністр оборони" невизнаного формування "Донецька народна республіка" Володимир Кононов і так званий "заступник начальника" незаконної народної міліції "ДНР" Едуард Басурін.

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

Блогер також звернув увагу на те, що ОБСЄ, вочевидь, закрила очі на розміщену техніку прямо біля "Донбас Арени".

"Користуючись нагодою, передаю привіт сліпоглухонімій ОБСЄ, яка не побачила розміщену техніку прямо біля Донбас Арени та тим, хто намагається або тішить себе надіями домовитися з озброєними макаками про мир, які не тільки самі хочуть вбивати биндер, але і, в кращих традиціях нацистської Німеччини, вчать цьому дітей", – написав він.

Блогер додав, що вся сучасна бронетехніка, яка на фото, приїхала з Ростовської області буквально на днях.

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

На Донбасі терористи організували "виставку" озброєння

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами донецького блогера Фашика Донецького, святкування Нового року в окупованому Росією Донецьку на сім'ю з чотирьох осіб обійшлося в середньому по 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів.

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