У Дніпропетровській області розпочато будівництво нових амбулаторій у сільській місцевості — Резніченко

На Дніпропетровщині розпочато будівництво сучасних амбулаторій за рахунок державної субвенції на розвиток сільської медицини. Про це сьогодні повідомили губернатор області Валентин Резніченко і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Всього в області планують побудувати 18 таких медзакладів. На будівництво і оснащення з Держбюджету виділено 161,6 млн грн. Резніченко і Зубко відвідали сьогодні одну зі споруджуваних амбулаторій в селі Іванівка Петриківського району.

Юрій Голик (зліва) і Валентин Резніченко

"За ініціативи президента ми розвиваємо мережу первинної медичної допомоги у сільській місцевості, адже 33% українців живе саме там, — зазначив Зубко. — У Дніпропетровській області буде 18 нових амбулаторій, загалом по Україні — 513. Сьогодні вже є і проекти, і земельні ділянки, і договори з генпідрядниками. Це той темп, на який ми розраховували. Є й лідери у впровадженні проекту, Дніпропетровщина — один із них".

Геннадій Зубко і Гліб Пригунов

Геннадій Зубко додав, що будівництво нової мережі амбулаторій — саме той проект, який має показати новий стандарт первинної медичної допомоги на селі. Він оглянув хід робіт на одній з амбулаторій, яку будують в Іванівці. Підрядники вже виконали підготовчі роботи, викопали котлован, закладають фундамент. За проектом, це буде одноповерхова будівля, яку зберуть зі швидкомонтованих конструкцій.

"Амбулаторія відповідатиме сучасним технічним вимогам. Вона буде енергоефективною, комфортною, з набором необхідного обладнання. А ще — повністю пристосованою для людей з інвалідністю", — повідомив Резніченко.

Медзаклади побудують в 11 районах — Верхньодніпровському, Криничанському, Межівському, Нікопольському, Петропавлівському, Петриківському, Софіївському, Томаківському, Царичанському, Широківському, Юр'ївському.

"Діє програма президента України Петра Порошенка з будівництва амбулаторій у сільській місцевості. Це дуже важливо, адже роками цьому не приділялося уваги, — сказав радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. — У 2018 році на Дніпропетровщині ми розпочали будівництво 18 нових амбулаторій. У декількох із них роботи плануємо завершити цього року, в інших — у 2019-му. Паралельно з будівництвом медустанов закуповується обладнання".

"Цей проект передбачає радикальну зміну первинної медичної допомоги на селі. Це новий набір обладнання, транспорт для сімейного лікаря, цілодобовий зв'язок", — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.