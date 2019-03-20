У Дніпрі замість пункту поліції відкрили ігрові автомати

Мер Дніпра Борис Філатов обурився через те, що в мікрорайоні міста Мирному замість опорного пункту поліції з'явився зал ігрових автоматів.

Він наголосив, що зараз боротися з незаконними гральними точками міська влада може тільки у площині вивісок та благоустрою. Але найближчим часом Управління торгівлі має почати впорядковувати цей бізнес. Такі вимоги Філатов озвучив на 43-й сесії міської ради, повідомляє "34 телеканал".

"Вирішення проблеми з ігровими автоматами вимагає системного підходу і не обмежується одним Самарським районом. Це ж легальний бізнес, який має необхідні ліцензії. Я б хотів після того, як ми закінчимо дискусію, надіслати сесійне звернення до керівництва Самарського РВВС з вимогою піти нам назустріч. Якщо цього не буде, міськрада теж назустріч йти з виплатами субвенцій не буде", — сказав мер Дніпра.

Ігрові автомати "Журнал Житомира"

"Що потрібно від нас? Будь-яка допомога. Ось якщо кажуть, що на Ігрені зруйнований опорний пункт поліції. Та сама ситуація на Мирному. Там взагалі сміх: три роки тому мер відкривав там опорний пункт, а пізніше там відкрили зал ігрових автоматів "Золота підкова". З нас люди сміються, а ми ж влада. А там закон — тайга, прокурор — ведмідь", — додав він.

Що стосується боротьби з криміногенною обстановкою в місті, то тут Філатов запропонував чиновникам об'єднуватися з громадськими активістами та допомагати поліції і "Муніципальній варті", доплачуючи останнім за їхню роботу. На думку мера Дніпра, "двоє міцних хлопців у камуфляжі зможуть ганяти по кущах наркоманів і навіть стежити за тими, хто викидає будівельне сміття в недозволених місцях".

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