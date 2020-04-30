У Дніпрі від коронавірусу вилікували інфіковану, що мала мізерні шанси вижити – хвороба серйозно вразила легені.

Як повідомляє ТСН, Надія Баранова боролася з хворобою цілий місяць. Жінка захворіла першого квітня, однак спочатку думала, що на застуду.

"Магазин, аптека, вулиця – більше ніде. Жодних контактів ні з ким не було, з підозрілими людьми. Я досі не знаю, де це могло статися. Хвороба дуже підступна", – розповіла вона.

Коли у пані Надії виявили пневмонію, зробили тест на коронавірус. Він був позитивний. Уже в загрозливому для життя стані жінку терміново доправили до Дніпра. Медики в повному спорядженні не відходили від пацієнтки упродовж 21 дня.

"Як риба ловила повітря, тому що я не могла самостійно дихати", – згадала жінка. Лише після місяця лікування вона нарешті побачила обличчя лікарів. "Одну я впізнавала за зростом – Оксаночку, Яночку – за бровами, Наташу – за очима", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус в Україні з однаковою ймовірністю може як послабшати, так і стати агресивнішим.