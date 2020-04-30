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30 квітня • оновлено в 23:06
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У Дніпрі врятували важко хвору на коронавірус, яка мала мізерні шанси вижити

1.6т
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У Дніпрі від коронавірусу вилікували інфіковану, що мала мізерні шанси вижити – хвороба серйозно вразила легені.

Як повідомляє ТСН, Надія Баранова боролася з хворобою цілий місяць. Жінка захворіла першого квітня, однак спочатку думала, що на застуду.

"Магазин, аптека, вулиця – більше ніде. Жодних контактів ні з ким не було, з підозрілими людьми. Я досі не знаю, де це могло статися. Хвороба дуже підступна", – розповіла вона.

"Як риба ловила повітря": у Дніпрі врятували важко хвору на коронавірус, яка мала мізерні шанси вижити

Коли у пані Надії виявили пневмонію, зробили тест на коронавірус. Він був позитивний. Уже в загрозливому для життя стані жінку терміново доправили до Дніпра. Медики в повному спорядженні не відходили від пацієнтки упродовж 21 дня.

"Як риба ловила повітря, тому що я не могла самостійно дихати", – згадала жінка. Лише після місяця лікування вона нарешті побачила обличчя лікарів. "Одну я впізнавала за зростом – Оксаночку, Яночку – за бровами, Наташу – за очима", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус в Україні з однаковою ймовірністю може як послабшати, так і стати агресивнішим.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

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