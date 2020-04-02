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2 квітня • оновлено в 22:07
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У Дніпрі викопали 600 могил для ймовірних жертв COVID-19. Відео

9.2т
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Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що в місті підготовлено 600 могил для можливих жертв коронавірусу COVID-19.

У Facebook він розповів, що місто також закупило тисячу щільних пластикових мішків для зберігання тіл, а ховати загиблих людей будуть у закритих трунах.

"Готуємося до гіршого. Всі співробітники моргів забезпечуються засобами індивідуального захисту. Найближчим часом буде заборонено проведення розтину померлих із захворюванням або підозрою на коронавірус.

Видача тіл із моргів померлих буде проводитися в закритих трунах, тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. На похоронах не можна бути присутнім більш ніж по одній особі на території в 10 квадратних метрів", – написав Філатов.

У свою чергу "Страна" опублікувала відео викопаних у Дніпрі могил.

Як писав OBOZREVATEL, станом на четвер, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 804 випадки інфікування коронавірусом COVID-19. З них – 20 летальних, 13 осіб одужали.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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Zp Its
Zp Its
У Филатова дeбилoвиpуc. Его нужно срочно изолировать в герметичном мешке
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
то есть на медоборудование, маски и прочее город забил? ну что сказать... осталось только посоветовать населению самому копать себе могилы. Ну чтобы не тратить напрасно городской бюджет.
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Марафет Коксов
Марафет Коксов
CУГC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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