У Дніпрі від COVID-19 вилікували медсестру з 95% ураження легенів

У Дніпрі в обласній лікарні імені Мечникова від COVID-19 вилікували медичну сестру, у якої було уражено 95% легенів.

Про це повідомив у Facebook головлікар медзакладу Сергій Риженко. Жінка працювала анестезисткою й заразилася, надаючи допомогу хворим.

"Хороша новина. Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ураження легенів – 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест", – написав він.

Медик уточнив, що пацієнтку готують до виписки.

Він додав, що до COVID-центру медустанови лише за вихідні госпіталізовано понад 20 пацієнтів із коронавірусною пневмонією. У реанімації перебувають 13 украй важких пацієнтів.

Риженко також зазначив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 порушує надання допомоги в плановому порядку пацієнтам, які потребують хірургічної, нейрохірургічної, ревматологічної допомоги.

У реанімації перебувають 13 украй важких пацієнтів Facebook Сергія Риженка

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 21 грудня, в Україні офіційно підтверджено 970 993 випадки коронавірусної інфекції. З них 6545 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього. Від COVID-19 у країні померли вже 16 665 осіб (+80 за добу), а 586 268 пацієнтів (+5 106 за добу) повністю перемогли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний лікар обласної лікарні Мечникова в Дніпрі розповів про критичну ситуацію із захворюваністю на коронавірус. За його словами, у реанімації медустанови немає місць, а нові хворі надходять щодня.