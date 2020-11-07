У Дніпрі від COVID-19 помер ветеран АТО, який поборов рак

Мирослав Семенюк Суспільство 12:38, 7.11.2020 Оновлено: 12:40, 7.11.2020

У суботу, 7 листопада, в Дніпрі від коронавірусу помер 48-річний ветеран АТО Тарас Береза.

Як повідомили в Facebook друзі покійного, раніше йому вдалося побороти рак.

"Побороти тяжку хворобу і померти від COVID. Це несправедливо!" – написала Наталія Кучер.

Знайомі характеризували Березу як сильну і мужню людину з великим серцем. Він завжди любив пожартувати і вмів підбадьорити.

Багато допомагав лікарям, друкуючи для них захисні екрани на 3D-принтері.

Помер Тарас Береза
Facebook Andrey Vysochin
Береза помер від коронавірусу
Facebook Ярика Пашкевича
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Скрін Facebook
Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі трагічно помер полковник медичної служби Одеського військового госпіталю Микола Гамма.

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