У Дніпрі від COVID-19 помер ветеран АТО, який поборов рак

У суботу, 7 листопада, в Дніпрі від коронавірусу помер 48-річний ветеран АТО Тарас Береза.

Як повідомили в Facebook друзі покійного, раніше йому вдалося побороти рак.

"Побороти тяжку хворобу і померти від COVID. Це несправедливо!" – написала Наталія Кучер.

Знайомі характеризували Березу як сильну і мужню людину з великим серцем. Він завжди любив пожартувати і вмів підбадьорити.

Багато допомагав лікарям, друкуючи для них захисні екрани на 3D-принтері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі трагічно помер полковник медичної служби Одеського військового госпіталю Микола Гамма.