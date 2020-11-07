У Дніпрі від COVID-19 помер ветеран АТО, який поборов рак
Знайомі характеризували Березу як сильну і мужню людину з великим серцем
Він завжди любив пожартувати і вмів підбадьорити
Багато допомагав лікарям, друкуючи для них захисні екрани на 3D-принтері
У суботу, 7 листопада, в Дніпрі від коронавірусу помер 48-річний ветеран АТО Тарас Береза.
Як повідомили в Facebook друзі покійного, раніше йому вдалося побороти рак.
"Побороти тяжку хворобу і померти від COVID. Це несправедливо!" – написала Наталія Кучер.
Знайомі характеризували Березу як сильну і мужню людину з великим серцем. Він завжди любив пожартувати і вмів підбадьорити.
Багато допомагав лікарям, друкуючи для них захисні екрани на 3D-принтері.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі трагічно помер полковник медичної служби Одеського військового госпіталю Микола Гамма.