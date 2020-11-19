У Дніпрі ветеранам АТО не виділили квартири: у мерії сказали не "морочити голову"

У Дніпрі ветерани АТО на Донбасі не можуть отримати гарантованих державою квартир, а місцеві чиновники дають тільки відписки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Відзначається, що в мерії АТОвцям лише пропонували взяти кредит на квартири, адже черги за нерухомістю розтягнулися на роки. У самому Дніпрі ветеранів без житла – кілька.

Ветеран АТО Ігор Козацький розповів, що дніпровські чиновники відкрито говорили, що квартир немає.

"Як АТОвець я став в чергу на квартиру ... але в підсумку сказали, що квартир немає, ніхто нікому не винен. Пізніше нам сказали, що нікого вже нікуди не записують. Ідіть відпочивайте і не морочте голову", – поділився він.

Ветеран АТО Ігор Козацький

Заступник глави міської спілки ветеранів АТО Сергій Пайола сказав, що Козацький не єдиний, хто не отримав житла.

"Було виділено багато квартир людям з прокуратури та інших установ, які отримали посвідчення учасників бойових дій. Немає прозорості та відкритих списків", – додав він.

Журналісти направили запит до Дніпровського міськрада, щоб дізнатися, скільки квартир виділили в цьому році учасникам АТО, але відповіді не отримали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі від COVID-19 помер ветеран АТО, який поборов рак.