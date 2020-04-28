У Дніпрі на будинках, у яких проживають госпіталізовані з підозрою на коронавірус COVID-19 та інфіковані, вивісили відповідні оголошення.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Цей факт пресслужба мерії підтвердила виданню "Радіо Свобода". Раніше в місцевій Facebook-спільноті з'явилося фото одного з таких оголошень.

Дніпро Інформатор

У мерії заявили, що оголошення розвісили на близько 150 будівлях міста. За словами чиновників, під'їзди будинків, де є люди з підозрою на коронавірус, дезінфікуватимуть частіше, ніж інші. Жителів також пообіцяли забезпечити антисептиками.

Оголошення про коронавірус в одному з будинків Дніпра Facebook

Крім того, на сайті міськради оприлюднили інтерактивну карту, де позначені райони з виявленими випадками інфекції. Конкретні будинки на карті не вказані.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Станом на 28 квітня в Дніпропетровській області зафіксували 318 випадків зараження. 16 осіб вилікувалися, двоє загинули.

РНБО

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, місто Каховка Херсонської області з 29 квітня закривається на карантин у зв'язку зі спалахом COVID-19.