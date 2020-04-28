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29 квітня • оновлено в 02:38
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У Дніпрі "затаврували" будинки з хворими на коронавірус. Фото та карта

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У Дніпрі на будинках, у яких проживають госпіталізовані з підозрою на коронавірус COVID-19 та інфіковані, вивісили відповідні оголошення.

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Цей факт пресслужба мерії підтвердила виданню "Радіо Свобода". Раніше в місцевій Facebook-спільноті з'явилося фото одного з таких оголошень.

Дніпро

Дніпро

Інформатор

У мерії заявили, що оголошення розвісили на близько 150 будівлях міста. За словами чиновників, під'їзди будинків, де є люди з підозрою на коронавірус, дезінфікуватимуть частіше, ніж інші. Жителів також пообіцяли забезпечити антисептиками.

Оголошення про коронавірус в одному з будинків Дніпра

Оголошення про коронавірус в одному з будинків Дніпра

Facebook

Крім того, на сайті міськради оприлюднили інтерактивну карту, де позначені райони з виявленими випадками інфекції. Конкретні будинки на карті не вказані.

Опублікували карту й розвісили оголошення: в Дніпрі "затаврували" будинки з хворими на коронавірус

Скріншот

Опублікували карту й розвісили оголошення: в Дніпрі "затаврували" будинки з хворими на коронавірус

Скріншот

Опублікували карту й розвісили оголошення: в Дніпрі "затаврували" будинки з хворими на коронавірус

Скріншот

Станом на 28 квітня в Дніпропетровській області зафіксували 318 випадків зараження. 16 осіб вилікувалися, двоє загинули.

Опублікували карту й розвісили оголошення: в Дніпрі "затаврували" будинки з хворими на коронавірус

РНБО

Опублікували карту й розвісили оголошення: в Дніпрі "затаврували" будинки з хворими на коронавірус

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, місто Каховка Херсонської області з 29 квітня закривається на карантин у зв'язку зі спалахом COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
фотографии хвороба інфекція карантин вірус
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
Ну і? Що в тому поганого, якщо жителі міста будуть інформовані щодо місць потенційно небезпечних для перебування і будуть обачними?
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Мир Миру
Мир Миру
Оголошення почепили - тепер гайда на роботу.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, російськомовні, очевидно, що до Росії поїдуть
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Дніпро Життя міста

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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