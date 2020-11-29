У Дніпрі помер від COVID-19 відомий журналіст і співзасновник "Народного руху"

У Дніпрі від COVID-19 помер громадський діяч і журналіст Геннадій Сахаров, який стояв біля джерел "Народного руху".

Про це повідомило "Радіо Свобода". Чоловікові було 75 років.

Про смерть Сахарова повідомив голова Дніпровського товариства політичних в'язнів і репресованих Іван Дремлюга.

Тіло покійного поки не передали вдові через загрозу поширення COVID-19.

У 1980-90-ті Сахаров стояв біля джерел "Народного руху" в Дніпрі, піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.

З 1991 по 2006 рік працював кореспондентом "Радіо Свобода" в Дніпрі. Друзі згадують його як сміливого, відповідального, компетентного журналіста.

Сахаров був учасником і висвітлював події Помаранчевої революції та Революції гідності, зокрема брав участь в акціях протесту на захист свободи слова.

Планується, що прощання з журналістом відбудеться наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Київського обласного онкологічного диспансеру Олег Ременник помер унаслідок ускладнень коронавірусу 26 листопада.