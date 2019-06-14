У Дніпрі хворого з гангреною покинули помирати в коридорі лікарні: моторошні кадри

В Дніпрі у відділенні терапії 9-ї міської лікарні вже декілька днів у коридорі біля туалету лежить чоловік із гангреною.

Медперсонал знає про діагноз, але ніяких дій, окрім перев'язок, не робить (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця), передає "Інформатор".

"Коли я зайшла до відділення, то почула нестерпний смердючий запах. Від санітарів дізналася — це через те, що в коридорі на кушетці лежить пацієнті з гангреною. Вони також розповіли мені, що чоловік перебуває в цьому відділенні, тому що більше його ніде не хочуть приймати, у нього немає грошей — і ніхто не хоче займатися його лікуванням", — повідомила дівчина, яка відвідувала свою родичку.

Вона додала, що в таких умовах чоловік перебуває вже тиждень, йому потрібна операція — ампутація ноги, але ніхто не робить ніяких дій.

У Дніпрі хворого з гангреною кинули в лікарні "Інформатор"

У Дніпрі хворого з гангреною кинули в лікарні "Інформатор"

"Водночас персонал знає про діагноз і необхідність операції. Його кінцівка опущена в якусь ємність, замотана в пакети. Повз нього багато разів за день проходять лікарі, але нічого не змінюється. Іноді роблять якісь перев'язки і все", — поділилася дівчина.

Пацієнти відділення зазначають, що ночами чути стогони чоловіка. Крім того, вони кажуть, що перев'язки нерідко супроводжуються криком із боку персоналу. Також, за словами очевидців, 11 червня лікарню "замінували" — всіх евакуювали, але чоловік нібито залишився на своєму місці.

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