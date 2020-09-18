У дитсадку Хмельницького малюк випав із вікна та потрапив у реанімацію

У Хмельницькому дворічний хлопчик випав із вікна в дитсадку та потрапив у реанімацію з травмою голови.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на дитячого нейрохірурга Хмельницької міської дитячої лікарні Ігоря Бойка, у дитини закрита черепно-мозкова травма та перелом склепіння черепа (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Найважчим ушкодженням є закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом склепіння черепа і забій головного мозку другого ступеня. Сьогодні дитині проводиться консервативна терапія, хірургічного втручання дитина поки не потребує. Стан дитини середньої важкості, навіть між середньої важкості і важким, відносно стабільний", – зазначив він.

Мама травмованої дитини, яка й сама є освітянкою та працює вчителем у школі, спілкуватися з журналістами не захотіла.

Вихователька Світлана Косинець, під час роботи якої у групі й трапився інцидент, від коментарів також відмовилася. Лише зазначила, що винною в тому, що трапилося з її вихованцем, себе не вважає.

Завідувачка дитячого навчального закладу №26 "Кульбабка" Надія Хоптова розповіла, що все відбулося за лічені хвилини. За її словами, вікна у групі мало бути зачинено, тому, як саме випала дитина, не знає.

Нині від роботи виховательку не відсторонено. "Відсторонити її від обійманої посади чи звільнити з робити можна буде лише за поданням слідчого та рішенням суду", – сказала Хоптова.

За фактом травмування дитини в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати посади на аналогічний строк.

Дворічний хлопчик випав із вікна в дитсадку suspilne.media

Вихователька винною себе не вважає suspilne.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 4 серпня півторарічна дитина випала з вікна восьмого поверху, врятувати її не вдалося.