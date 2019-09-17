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17 вересня • оновлено в 11:38
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У дитини патологія: з'явилися подробиці про 12-річну породіллю із Рівного

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Дитина, яку народила 12-річна дівчинка із Рівного, не може їсти грудне молоко, оскільки у неї вроджена патологія.

Про це розповіли у Рівненському перинатальному центрі. Дівчинку в лікарню супроводжувала 27-річна мати. Вона ж і перекладала їй слова лікарів, оскільки та не знає ні української, ні російської, передає "ТСН".

Зазначається, що пологи тривали 10 годин. Післяпологових ускладнень юна породілля не має, почувається добре.

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12-річна породілля

12-річна породілля

Скіншот з відео

"Вона приходить до дитини, хоче її годувати грудьми. Але у дитини є вроджений порок, який не дозволяє використовувати грудне молоко", – каже заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

При цьому виписувати дівчинку нікуди, бо привезли породіллю в лікарню зі звалища. У халупці серед гір сміття, в антисанітарії живе вся сім'я 12-річної дівчинки. Вони заробляють тим, що сортують сміття.

Також стало відомо, що батьком хлопчика є 20-річний хлопець із Закарпаття. Зараз його розшукує поліція.

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Новонароджена дитина

Новонароджена дитина

Скріншот із відео

"Статеві зносини з неповнолітньою особою, яка не досягла 16 років. Санкція – від п'яти до восьми років позбавлення волі", – пояснила керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції Рівненській області Антон Крук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська школярка народила дитину у 13 років. Її зворушлива історія підкорила мережу.

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Місце
Україна Рівне
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