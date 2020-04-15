У середу, 15 квітня, зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19 серед військовослужбовців Держприкордонслужби.

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Про це повідомила пресслужба ДПСУ на своєму сайті. Прикордонника одного з підрозділів в Закарпатській області ще кілька днів тому госпіталізували до центральної районної лікарні з підвищеною температурою, а медики діагностували у нього ГРЗ.

Чоловіку одразу провели експрес-тест на коронавірус, але той показав негативний результат. Після цього йому зробили ще ПЛР-тест. Таким чином у прикордонника і виявили COVID-19.

У Держприкордонслужбі виявили перший випадок коронавірусу ДПСУ

"Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Державна прикордонна служба України підтримує постійний зв'язок з лікарями для забезпечення військовослужбовця всім необхідним", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Найближчим часом буде встановлено коло осіб, з якими прикордонник контактував. Також в підрозділі провели заходи безпеки з недопущення поширення захворювання, зокрема забезпечили самоізоляцію та обсервацію персоналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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