Перший заступник глави Державної прикордонної служби Володимир Нікіфоренко заявив, що громадяни, яким заблокували виїзд у Єгипті через коронавірус, повинні самі вирішувати, як повернутися в Україну.

Така заява пролунала на брифінгу у Києві в понеділок, 16 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Громадяни з відпочинку, і з Єгипту зокрема, повинні планувати самостійно своє повернення. Ми розповідали їм про порядок руху, повідомляли перевізникам, що буде припинено авіасполучення. Тому вони мають для себе вирішити. Самостійно", – видав Нікіфоренко.

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Про те, що буде з туристами після повернення і чи передбачена обсервація, він розповісти не зміг. За словами Нікіфоренка, про це повідомить головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців закрили на карантин 15 березня. Всього в Єгипті виявилися заблокованими близько 60 тисяч наших співгромадян.

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