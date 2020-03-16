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16 березня • оновлено в 13:25
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У Держприкордонслужбі відхрестилися від українських туристів у Єгипті

8.2т
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Перший заступник глави Державної прикордонної служби Володимир Нікіфоренко заявив, що громадяни, яким заблокували виїзд у Єгипті через коронавірус, повинні самі вирішувати, як повернутися в Україну.

Така заява пролунала на брифінгу у Києві в понеділок, 16 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Громадяни з відпочинку, і з Єгипту зокрема, повинні планувати самостійно своє повернення. Ми розповідали їм про порядок руху, повідомляли перевізникам, що буде припинено авіасполучення. Тому вони мають для себе вирішити. Самостійно", – видав Нікіфоренко.

У Держприкордонслужбі відхрестилися від українських туристів у Єгипті

У Держприкордонслужбі відхрестилися від українських туристів у Єгипті

Про те, що буде з туристами після повернення і чи передбачена обсервація, він розповісти не зміг. За словами Нікіфоренка, про це повідомить головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців закрили на карантин 15 березня. Всього в Єгипті виявилися заблокованими близько 60 тисяч наших співгромадян.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин Державна прикордонна служба України
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
зє негайно подавай у відставку поки ще є час .
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
С трудом верится, точнее абсолютно не верится, что в Ебибте 60 тыщ именно туристов. Это где они бабло взяли? По возвращению у всех проверить уплату налогов, наверняка они все безработные.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце бл" міністри що не вис"р то відразу і чепговий перл. робіть що хочете. де конкроетні дії? дебіли.
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