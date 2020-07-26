У Держлісагентстві зафіксовано спалах COVID-19

Марина Погорілко Суспільство 18:11, 26.07.2020

У центральному апараті Державного агентства лісових ресурсів України виявили спалах коронавірусу COVID-19. Захворювання підтверджено у 8 працівників.

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Про це повідомили у Facebook Держлісагентства. Зазначається, що після підтвердження COVID-19 у трьох працівників та провення ПЛР-тестування всім співробітникам захворювання виявили ще у 5 осіб.

В організації почали вживати всіх необхідних заходів для запобігання поширенню захворювання. Офіційна інформація щодо ситуації з коронавірусом у центральному апараті агентства буде розміщена у понеділок, 27 липня, на сайті Держлісагентства.

У центральному апараті агентства на коронавірус захворіло 8 осіб.
Facebook Держлісагентства
У центральному апараті агентства на коронавірус захворіло 8 осіб.
Facebook Держлісагентства

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з гуртожитків Київського політехнічного інституту зафіксували спалах COVID-19. Такий діагноз поставили 52 курсантам, що становить третину від усіх мешканців.

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