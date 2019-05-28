Помилка лікаря: Соколова поділилася деталями страшної хвороби

Ведучій Яніні Соколовій, яка пережила рак, спочатку поставили неправильний діагноз через неграмотно зроблений аналіз у державній клініці.

Про те, що довелося пережити до того, як з'ясувалося, що у неї рак, Соколова розповіла "КП в Україні". У державній клініці журналістку лікували від полікістозу.

"У липні минулого року на Одеському кінофестивалі раптом відчула — зі мною щось не так. Помітила симптоми, котрі наштовхнули на думку — потрібно терміново звернутися до лікаря. Діагноз називати не хочу — це дуже особиста річ. Повернулася до Києва, пішла на прийом у лікарню — поставили діагноз "полікістоз, гормональний збій" і призначили мікрооперацію. Прооперували. Після зробили аналіз тканин і почали лікування, яке стабілізувало б мій стан, повернуло в колишню форму", — повідомила вона.

Після двох місяців лікування, знову виникли ті ж підозрілі симптоми.

"Я знову звернулася до лікаря, і мені сказали, що, можливо, не до кінця все зробили, тому потрібно повторно провести операцію. Ну добре. Зробили ту ж саму процедуру. Цього разу я вирішила здати аналіз в приватній клініці, до цього проводили їх у державній. І ось приходить мені на пошту результат, я "загуглила" ті словосполучення, які були у висновку. І зрозуміла: це рак", — додала Соколова.

Після цього ведуча зателефонувала лікарю і діагноз підтвердився.

"Ми почали розбиратися в тому, як довго у мене рак. І з'ясували — він виявився уже під час першого аналізу (в державній клініці. – Ред.), який зробили неграмотно. Якби у мене вистачило душевних сил, я б притягнула їх до кримінальної відповідальності. Тому людям, які роблять аналізи в муніципальних лікарнях, варто перевіряти їх ще в якійсь приватній лабораторії", — порадила Соколова.

Яніна Соколова пережила рак ФБ Соколової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня популярна українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що поборола рак. Усього 7 місяців тому стало відомо про діагноз.

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