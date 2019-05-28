ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Помилка лікаря: Соколова поділилася деталями страшної хвороби

1.7тЧитати матеріал російською

Ведучій Яніні Соколовій, яка пережила рак, спочатку поставили неправильний діагноз через неграмотно зроблений аналіз у державній клініці.

Про те, що довелося пережити до того, як з'ясувалося, що у неї рак, Соколова розповіла "КП в Україні". У державній клініці журналістку лікували від полікістозу.

"У липні минулого року на Одеському кінофестивалі раптом відчула — зі мною щось не так. Помітила симптоми, котрі наштовхнули на думку — потрібно терміново звернутися до лікаря. Діагноз називати не хочу — це дуже особиста річ. Повернулася до Києва, пішла на прийом у лікарню — поставили діагноз "полікістоз, гормональний збій" і призначили мікрооперацію. Прооперували. Після зробили аналіз тканин і почали лікування, яке стабілізувало б мій стан, повернуло в колишню форму", — повідомила вона.

Новини
"Мамо, ти помреш?" Соколова розкрила страшні деталі про боротьбу з раком

Після двох місяців лікування, знову виникли ті ж підозрілі симптоми.

"Я знову звернулася до лікаря, і мені сказали, що, можливо, не до кінця все зробили, тому потрібно повторно провести операцію. Ну добре. Зробили ту ж саму процедуру. Цього разу я вирішила здати аналіз в приватній клініці, до цього проводили їх у державній. І ось приходить мені на пошту результат, я "загуглила" ті словосполучення, які були у висновку. І зрозуміла: це рак", — додала Соколова.

Після цього ведуча зателефонувала лікарю і діагноз підтвердився.

"Ми почали розбиратися в тому, як довго у мене рак. І з'ясували — він виявився уже під час першого аналізу (в державній клініці. – Ред.), який зробили неграмотно. Якби у мене вистачило душевних сил, я б притягнула їх до кримінальної відповідальності. Тому людям, які роблять аналізи в муніципальних лікарнях, варто перевіряти їх ще в якійсь приватній лабораторії", — порадила Соколова.

Яніна Соколова пережила рак

Яніна Соколова пережила рак

ФБ Соколової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня популярна українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що поборола рак. Усього 7 місяців тому стало відомо про діагноз.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Боротьба з онкологією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з онкологією
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
сявка
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки