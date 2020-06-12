У місті Дергачі Харківської області посилили карантин через спалах захворювань COVID-19 в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації.

Про це повідомила пресслужба Дергачівської РДА. Станом на 11 червня в місті виявлено 32 випадки COVID-19, що на 7 випадків більше, ніж за попередню добу.

Рішення про посилення карантинних заходів 11 червня ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Дергачах на Харківщині посилили карантин: СOVID-19 пробрався в РДА Wikimapia

Відповідно до її рішення всіх співробітників управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської РДА відправили на самоізоляцію на 14 днів.

Крім того, на два тижні в місті призупинили роботу дитячих садків, торгово-розважальних центрів (крім розташованих в них магазинів), закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури.

На невизначений термін закрили ринки, ярмарки та інші місця масової торгівлі, перукарні, косметологічні кабінети, кабінети масажу, сауни, лазні.

Кафе й ресторанам дозволили працювати тільки з адресної доставки замовлень і замовлень на винос, а також обслуговувати відвідувачів на літніх майданчиках і верандах за умови дотримання дистанції в 1,5 метра між столиками.

Заборонили і проведення масових заходів із кількістю учасників понад 10 осіб.

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