У день виборів в Україні буде сухо і сонячно: синоптикиня дала прогноз на вихідні

24-25 жовтня в більшості областей України очікується погода без опадів.

Як повідомила в Telegram народна синоптикиня Наталка Діденко, у суботу на півночі та Харківщині є ймовірність невеликих дощів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, помірний.

Температура повітря у суботу протягом дня +12…+18 градусів, на Сумщині +11…+14 градусів, на Півдні +16…+22 градуси.

У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів "з’їдуть" вниз на 2-4 градуси.

У Києві 24 жовтня буде хмарно, навіть подекуди трохи з дощем, а ось 25 жовтня очікується суха, сонячна погода. Температура повітря у суботу +16 градусів, у неділю близько +14 градусів.

"Початок наступного тижня обіцяє бути в Україні сухим, хіба що прикрашатиметься серпанками та туманами", – зазначила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в листопаді в Україні буде прохолодною і дощовою в низці областей, а в деяких регіонах може випасти сніг.