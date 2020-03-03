Зменшив у 10 разів: у декларації Рябошапки знайшли махінації з земельною ділянкою під Києвом

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у своїй декларації вказав невірну площу земельної ділянки (у 10 разів менше), яка записана на його матір і дружину.

Про це повідомляє "Страна". Як з'ясували журналісти, у відкритому реєстрі нерухомості вказана площа цієї ділянки 0,318 га. Це становить еквівалент 3 180 квадратних метрів.

Однак Рябошапка в своїй декларації, поданій на посаду генерального прокурора, вказав, що площа ділянки в Нових Петрівцях становить не 0,318 гектара, як записано в реєстрі нерухомості, а 318 квадратних метрів. У перерахунку на гектари це 0,0318 гектар. Що рівно в 10 разів менше, ніж зазначено в реєстрі нерухомості, пишуть журналісти.

minjust.gov.ua

public.nazk.gov.ua/declaration

"У нас звичною, але неофіційною, одиницею виміру площі земельних ділянок вважається "сотка ". Це еквівалент площі 100 квадратних метрів. У свою чергу, одна сотка – це одна сота частина гектара. Усього в гектарі 100 соток або 10 000 квадратних метрів", – сказано в матеріалі.

У перерахунку на звичні сотки виходить, що Рябошапка вказав в декларації площу ділянки 3,18 соток. Однак площа тієї ж ділянки згідно з реєстром нерухомості – 31,8 соток. Отже, в декларації генпрокурора "загубилися" 28,6 сотки.

Руслан Рябошапка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Ла-Ванзеє (Франція) журналісти знайшли будинок генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

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