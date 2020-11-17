У Данії 25 тисяч курчат знищать через спалах пташиного грипу
Це перший випадок спалаху небезпечної хвороби в країні серед домашніх курей із 2016 року
Раніше інфекцію виявляли тільки серед диких птахів
Випадків зараження серед людей поки не виявлено
Влада Данії вирішили знищити 25 тисяч курчат на одній із птахоферм через спалах пташиного грипу H5N8.
Про це повідомили на сайті данського управління ветеринарії та харчових продуктів 16 листопада. Надзвичайна подія зареєстрована в передмісті Копенгагена – місті Тоструп.
Після знищення пташиного поголів'я навколо зараженої ферми створять 3-кілометрову зону з особливими обмеженнями утримання домашніх птахів і 10-кілометрову – для інтенсивного моніторингу диких птахів і домашнього пташиного поголів'я.
Рівень загрози високопатогенного пташиного грипу в Данії наразі оцінюється як високий, повідомили в управлінні.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на початку жовтня в Данії ухвалили рішення знищити близько мільйона норок після виявлення нових випадків зараження коронавірусом серед тварин на фермах.