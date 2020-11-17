У Данії 25 тисяч курчат знищать через спалах пташиного грипу

Влада Данії вирішили знищити 25 тисяч курчат на одній із птахоферм через спалах пташиного грипу H5N8.

Про це повідомили на сайті данського управління ветеринарії та харчових продуктів 16 листопада. Надзвичайна подія зареєстрована в передмісті Копенгагена – місті Тоструп.

Після знищення пташиного поголів'я навколо зараженої ферми створять 3-кілометрову зону з особливими обмеженнями утримання домашніх птахів і 10-кілометрову – для інтенсивного моніторингу диких птахів і домашнього пташиного поголів'я.

Рівень загрози високопатогенного пташиного грипу в Данії наразі оцінюється як високий, повідомили в управлінні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на початку жовтня в Данії ухвалили рішення знищити близько мільйона норок після виявлення нових випадків зараження коронавірусом серед тварин на фермах.