У Чугуєві спорудили імпровізований меморіал: який зараз вигляд має місце катастрофи Ан-26
На місці катастрофи літака Ан-26 ЗСУ в Чугуєві Харківської області спорудили імпровізований меморіал.
Який зараз вигляд має місце страшної катастрофи, в якій загинуло 26 осіб, видно на знімках. Їх опублікував телеґрам канал "Политика Страны".
Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, станом на 10:50 помер потерпілий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
"Через трагедію, що трапилася внаслідок аварії військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 поблизу міста Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 днем жалоби", – йдеться в документі.
Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася приблизно о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили останньої миті.
У мережі активно почали поширювати список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що АН-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб.