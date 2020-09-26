У Чугуєві спорудили імпровізований меморіал: який зараз вигляд має місце катастрофи Ан-26

На місці катастрофи літака Ан-26 ЗСУ в Чугуєві Харківської області спорудили імпровізований меморіал.

Який зараз вигляд має місце страшної катастрофи, в якій загинуло 26 осіб, видно на знімках. Їх опублікував телеґрам канал "Политика Страны".

Місце катастрофи Ан-26 "Политика Страны"

Місце катастрофи Ан-26 "Политика Страны"

Місце катастрофи Ан-26 "Политика Страны"

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, станом на 10:50 помер потерпілий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.

"Через трагедію, що трапилася внаслідок аварії військового літака Ан-26 під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 поблизу міста Чугуєва Харківської області та призвела до загибелі військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України, з метою вшанування пам'яті загиблих постановляю: оголосити в Україні 26 вересня 2020 днем жалоби", – йдеться в документі.

Згідно з указом, у день жалоби на всій території України має бути приспущено Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

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