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18 травня • оновлено в 12:10
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У чотирьох областях України немає нових випадків COVID-19: кого обійшов вірус

8.7т
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За минулу добу нових випадків коронавірусної хвороби не було виявлено в чотирьох областях – Черкаській, Чернігівській, Луганській і Полтавській.

Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я у Facebook. Захворюваність у країні знижується другий день поспіль.

Так, за минулу добу в Україні підтверджено 325 нових випадків COVID-19. Загальна кількість інфікованих досягла 18 616. Найбільше хворих зафіксовано за останній день у Львівській області (47 осіб).

У чотирьох областях України немає нових випадків COVID-19: кого обійшов вірус

З початку епідемії від ускладнень коронавірусу померло 535 пацієнтів (21 летальний випадок за добу). Донині від СOVID-19 вилікувалося 5 276 українців, учора зафіксовано ще 160 випадків одужання.

Водночас загальна кількість заражених коронавірусом медпрацівників досягла 3650, із них 27 померли, подолати хворобу вдалося 1355 особам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям дозволять відвідувати пляжі та купатися, незважаючи на пандемію COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

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