У Чорному морі стартували масштабні навчання Sea Breeze 2020. Вражаючі фото

У понеділок, 20 липня, в акваторії Чорного моря стартували ювілейні, 20-ті, українсько-американські навчання Sea Breeze 2020.

Як повідомляє АрміяInform, цього року через пандемію коронавірусу навчання обмежаться лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. Заплановано участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули в Чорне море.

Усього до Sea Breeze 2020 планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань із протиповітряної, протикорабельної та протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій із морського перехоплення та огляду судна-порушника.

Крім того, будуть виконані завдання з посилення охорони й оборони важливих об’єктів морської інфраструктури та морегосподарського комплексу.

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань із боротьби за живучість і порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Українсько-американські навчання Sea Breeze 2020 стартували в Чорному морі armyinform.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, 18 липня в Чорному морі біля берегів Болгарії пройшли міжнародні військові навчання Breeze 2020 за участю 10 країн НАТО.