Чорногорія, яка 2 червня оголосила про завершення епідемії коронавируса, повідомила про виявлення нового випадку інфікування.

Інститут громадської охорони здоров'я Чорногорії на своєму сайті заявив про те, що лабораторна обробка зразків, узятих у одного з пацієнтів з підозрою на COVID-19, показала позитивний результат. Вірус потрапив в країну з-за кордону.

У Чорногорію повернувся коронавірус: хворобу зафіксували вперше за 40 днів

"Інфікований був в Боснії і Герцеговині за кілька днів до того. З профілактичних міркувань і за власним рішенням він перебував на самоізоляції в своїй квартирі в Подгориці, де знаходиться і зараз", – йдеться в повідомленні.

Відзначено, що хворий мав мінімум контактів. Інститут вирішить, чи загрожує цей випадок епідеміологічній ситуації в країні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Чорногорія стала першою країною в Європі, яка повністю подолала пандемію коронавирусної інфекції COVID-19.