У Чорнобильській зоні знайшли вцілілу "казкову" хатинку. Фото

У зоні відчуження, яка постраждала після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), знайшли унікальну поліську хату, що повністю збереглася й не зруйнувалася за 34 роки.

Світлини пам'ятки опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. На них детально можна розгледіти дерев’яний зруб, солом’яну стріху, яку обплели дикі виткі рослини, та навіть маленькі вікна, які за час запустіння оселі навіть не потріскалися.

З моменту катастрофи на ЧАЕС минуло 34 роки, але в хатинці навіть вціліли вікна . Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Солом'яна стріха в хаті в Ладижичах досі збереглася. Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

За словами працівників заповідника, хату виявили в безлюдних Ладижичах Іванківського району Київської області, що за 15 км від ЧАЕС. Водночас більшість сусідніх хат уже давно зруйнувалися. Нині в згаданому селі живе лише 13 людей, яких називають самоселами. Адже після аварії людей звідти масово вивезли.

Хатинку знайшли в селі Ладижичі. Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

Хата в зоні відчуження збудована зі зрубу. Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

"Ця хата тільки ще більше вгрузла в рідну землю, ніби вкорінилась, щоб витримати невмолимий вплив часу. Хіба що, може, у хатинці поселилися нові мешканці, які наповнюють її новим духом? Раптом тут зупиняється Лісовик або дідусь Ох, щоб набратися сил і далі подорожувати українськими казками? Або просто сюди забігають лісові звірі, шукаючи і прихистку, і захисту? Хто-хто в цій хатинці живе?" – написали автори допису під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника виявили рідкісного в Україні метелика, занесеного до Червоної книги. Його розмір можна порівняти з невеликим птахом. Називається цей метелик блакитна стрічкарка (Catocala fraxini).