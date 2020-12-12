У Чорнобильській зоні знайшли вцілілу "казкову" хатинку. Фото

У зоні відчуження, яка постраждала після катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), знайшли унікальну поліську хату, що повністю збереглася й не зруйнувалася за 34 роки.

Світлини пам'ятки опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook. На них детально можна розгледіти дерев’яний зруб, солом’яну стріху, яку обплели дикі виткі рослини, та навіть маленькі вікна, які за час запустіння оселі навіть не потріскалися.

За словами працівників заповідника, хату виявили в безлюдних Ладижичах Іванківського району Київської області, що за 15 км від ЧАЕС. Водночас більшість сусідніх хат уже давно зруйнувалися. Нині в згаданому селі живе лише 13 людей, яких називають самоселами. Адже після аварії людей звідти масово вивезли.

"Ця хата тільки ще більше вгрузла в рідну землю, ніби вкорінилась, щоб витримати невмолимий вплив часу. Хіба що, може, у хатинці поселилися нові мешканці, які наповнюють її новим духом? Раптом тут зупиняється Лісовик або дідусь Ох, щоб набратися сил і далі подорожувати українськими казками? Або просто сюди забігають лісові звірі, шукаючи і прихистку, і захисту? Хто-хто в цій хатинці живе?" – написали автори допису під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника виявили рідкісного в Україні метелика, занесеного до Червоної книги. Його розмір можна порівняти з невеликим птахом. Називається цей метелик блакитна стрічкарка (Catocala fraxini).