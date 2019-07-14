У Чорнобильській зоні виявили найнебезпечніший предмет: фото знахідки

Австралійський дослідник Роб Максвелл виявив один з найбільш смертоносних предметів у Чорнобильській зоні – клешню крана, який використовувався при ліквідації аварії в 1986 році.

Як повідомляє видання Metro, навіть 33 роки потому після аварії рівень радіаційного випромінювання від предмета настільки великий, що навіть короткий дотик до нього може бути смертельно небезпечним.

"У цьому районі є багато об'єктів, тривалий контакт з якими може вбити вас. Клешня – безумовно найнебезпечніший з них, оскільки доступ до нього не закритий, як до інших загроз", – заявив Максвелл.

news.com.au

news.com.au

news.com.au

news.com.au

За словами дослідника, деякі люди знають місцезнаходження клешні, яку кинули у віддаленій частині лісу. Об'єкт знаходиться далеко за межами маршрутів, які відвідують туристи.

Устаткування використовувалося для очищення території від радіоактивного графіту, який вилетів з четвертого реактора під час вибуху 33 роки тому.

Лічильник Гейгера зафіксував радіаційний фон навколо об'єкта в 39,8 мікрозіверта на годину, тоді як звичайний рівень радіації в місті становить близько 0,17 мікрозіверта на годину.

Максвелл заявив, що не радить людям піти і подивитися на знахідку: "Є дуже вагома причина, по якій клешня зберігається в дуже відокремленій частині лісу, далеко від усього. Що стосується туристів, я не рекомендую відвідування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські ЗМІ розвінчали п'ять популярних міфів про Чорнобильську катастрофу, які не ставили під сумнів більше 30 років.

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