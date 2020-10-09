У Чорнобилі виявили метелика розміром з птицю. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 20:45, 9.10.2020 Оновлено: 21:38, 9.10.2020

На території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника виявлено рідкісного в Україні метелика, розмір якого можна порівняти з невеликим птахом.

Називається він блакитна стрічкарка (Catocala fraxini), повідомляється на сторінці заповідника у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Блакитна стрічкарка рідко зустрічається в Україні
Facebook Чорнобильського заповідника

Зазначається, що це один з найбільших представників метеликів не тільки в Україні, але і Європі.

Розмір його крил може сягати 45 міліметрів, а розмах в польоті – до 110 міліметрів.

В Україні цей вид занесено до Червоної книги. Як зазначили в заповіднику, після дощу метелика перенесуть на його улюблене дерево – тополю.

Метелика перенесуть на інше дерево
Facebook Чорнобильського заповідника
Facebook Чорнобильського заповідника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорнобилі від пожежі врятували маленьких більченят. Тварин на автомобілі відвезли до київського притулку.

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