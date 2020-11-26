У Чорнобилі терміново перевірили рівень радіації після інформації про величезний сплеск

Державне агентство України з управління зоною відчуження в Чорнобилі 25 листопада перевірило інформацію про сплеск забруднення, напередодні опубліковану активістами.

Встановлено, що радіаційний фон у Чорнобильській зоні знаходиться в межах допустимих рівнів. Результати перевірки опублікувала пресслужба агентства на сторінці в Facebook.

Фахівці пояснили, що нібито значне перевищення радіаційного забруднення датчики показали через метрологічну перевірку. Під час неї ті опромінювалися стандартним джерелом високої потужності.

"Проведення цих робіт призвело до підвищення ПЕД на 1,5-2 години. Починаючи з 19.11.2020 датчики вимірювання ПЕД "Gamma TRACER" працюють в звичайному режимі", – пояснили в держагентстві.

Скріншот. Державне агентство України з управління зоною відчуження

Скріншот. Державне агентство України з управління зоною відчуження

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, громадська організація Save Dnipro зафіксувала великі стрибки радіаційного забруднення в Чорнобильській зоні відчуження і біля неї. Екоактивісти звернулися до влади із закликом провести розслідування.