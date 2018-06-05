У Чорнобилі спалахнула масштабна пожежа: українцям розповіли, як захиститися від радіації

У вівторок, 5 червня, у Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа площею близько 10 га, через що на території зони відчуження посилили контроль за радіологічної ситуацією

Як передає УНІАН, для українців, особливо для жителів Києва та Київської області, були зібрані найважливіші рекомендації щодо захисту від радіації.

Відзначається, що потужні радіологічні викиди здатні руйнувати клітини, пошкоджувати тканини органів, можуть стати причиною злоякісних новоутворень і гибелі організму.

Перша порада - якомога швидше сховатися в приміщенні. Закрити вікна та двері, а також відключити вентиляцію (кондиціонер). Це допоможе знизити потенційне внутрішнє опромінення. Звичайні бавовняні тканини, якщо використовувати їх як фільтри, зменшують концентрацію аерозолів, газів і парів у 10 разів і більше. При цьому захисні властивості тканини та паперу можна збільшити, якщо намочити їх.

Другий - приймати йодовмісні препарати, але тільки з дозволу лікаря, оскільки безконтрольний прийом йоду небезпечний і може спровокувати проблеми зі здоров'ям. Продукти харчування краще покласти в поліетиленовий пакет і помістити в холодильник, у шафу, що закривається, або комору. Бажано також зробити запас води.

Рекомендується також носити закритий одяг зі звичайних бавовняних тканин. Як і у випадку з фільтрами для вентиляції, захисні властивості тканини можна посилити, якщо намочити її. При вході в своє приміщення слід залишати вуличне взуття за порогом дому та протирати його вологою ганчіркою. Одяг, який надягали в умовах радіаційного зараження, бажано якомога швидше знищити.

Важливо дотримуватися гігієни. Згідно з рекомендаціями санітарних служб, в умовах радіаційного зараження бажано полоскати рот і горло, промивати очі та два рази в день вимити тіло водою та милом.

Як сообащал OBOZREVATEL, напередодні з'явилися дані про радіацію в Чорнобильській зоні.