У Чорнобильській зоні станом на 7:00 ранку 15 квітня продовжували гасити пеньки та деревину, які тліли. Втім, відкритого вогню у зоні відчуження немає.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що до гасіння залучено 521 людину та 124 одиниці техніки. З них від ДСНС 410 осіб особового складу та 86 одиниць техніки (зокрема два вертольоти).

"Станом на 7:00 15 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пеньків та деревини, що тліють, в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", – йдеться у зверненні.

Пожежа в Чорнобилі

Нагадаємо, внаслідок масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, з якою боролися 10 днів, згоріло 30% туристичних об'єктів. 14 квітня повідомлялося, що полум'я в Чорнобильській зоні загасили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, що впритул підійшла до конфайнмента.

Водночас Антон Геращенко заявив, що чутки про те, що вогонь у Чорнобильській зоні наблизився безпосередньо до ЧАЕС і сховищ ядерних відходів, не відповідають дійсності.