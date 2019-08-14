У Чорнобилі назріває нова катастрофа? Що чекає на Україну

У Чорнобильській зоні, ймовірно, назріває нова катастрофа.

Саркофаг, який був побудований над зруйнованим четвертим реактором ЧАЕС, перебуває в аварійному стані і може обвалитися будь-якої миті.

Наскільки реальна небезпека і якими будуть наслідки – дізнавався OBOZREVATEL.

Наближається нова радіоактивна катастрофа?

Об'єкт "Укриття", який пізніше отримав неофіційну назву "Саркофаг", був побудований відразу після вибуху 4-го реактора на Чорнобильській атомній електростанції – у листопаді 1986 року. Близько 90 тисяч працівників звели укриття в найкоротші терміни – за 206 днів.

Об'єкт "Укриття"

Проектувальники припускали, що за належного обслуговування конструкція простоїть від 20 до 40 років. Наразі саркофаг вкриває радіаційне випромінювання у зруйнованому блоці вже 33 роки.

З огляду на те, що термін експлуатації об'єкта добігає кінця, було ухвалене рішення звести над саркофагом купол – "Новий безпечний конфайнмент" (НБК). Сталева конструкція розміром 110 на 165 метрів, і вагою 36,2 тисячі тонн була введена в експлуатацію 10 липня 2019 року.

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Однак старий саркофаг продовжує становити небезпеку для людства. Британський таблоїд The Sun опублікував статтю, в якій вказує на можливість руйнування старого саркофага будь-якої миті. У зв'язку з цим роботи з його демонтажу необхідно провести якомога швидше, інакше ситуація обернеться новою масштабною катастрофою.

Раніше, 5 серпня, державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" підписало контракт із ТОВ "СК Укрбудмонтаж", згідно з яким компанія зобов'язується демонтувати нестабільні конструкції об'єкта "Укриття" до 20 грудня 2023 року. Роботи коштуватимуть $78 млн.

"Новий безпечний конфайнмент"

Планується, що як тільки робочі приберуть конструкцію, що закриває радіоактивний реактор всередині конфайнменту, то спробують прибрати величезну кількість ядерних відходів, що залишилися після вибуху, ці роботи триватимуть до 2064 року.

Однак для того, щоб уникнути нової ядерної катастрофи після демонтажу старого саркофага, необхідно, щоб його покриття було максимально міцним і не давало потрапляти випромінюванню в атмосферу.

Експерти вважають, що до цього часу через опромінення на рак захворіє ще 40 тис. осіб, пише британське видання.

Що кажуть фахівці

Медіадиректор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна пояснила OBOZREVATEL, що насправді жодних загроз викиду радіації немає. "Новий безпечний конфайнмент" здатний не пропускати через себе небезпечне випромінювання.

"Робота з розбирання нестабільних конструкцій старого саркофагу є абсолютно плановою. Тим більше, є інституції, які регулюють і дають дозволи на проведення подібних робіт, і вони контролюють весь процес. Що стосується конфайнменту, то його завданням є зменшити вплив зруйнованого 4-го блоку на довкілля, і воно було досягнуто", – каже експерт з атомної енергетики.

За її словами, річні спостереження навколо нової оболонки засвідчили, що дози радіації значно зменшилися, у порівнянні з роком раніше.

Однак радіаційний фон неодмінно збільшиться у самій зоні проведення робіт, каже Кошарна. Але експерт запевняє, що будуть створені всі умови для того, щоб працівники не отримали надмірних доз опромінення.

"Так, радіаційний фон збільшиться безпосередньо в самому блоці, але для персоналу, який буде біля нього працювати, це все контролюватиметься", – сказала вона.

Керівник Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук у коментарі OBOZREVATEL також запевнив, що ключовим є питання дотримання всіх правил безпеки, зокрема і для персоналу, який проводитиме всі необхідні роботи.

"Основне питання, якого дотримувалися при будівництві конфайнменту – це питання безпеки, через що і були постійні перенесення дати введення арки в експлуатацію. Ключовою була не дата введення, а питання дотримання безпеки, зокрема і для персоналу. З цим завданням ми впоралися", – розповів він.

За його словами, головна ідея НБК якраз полягає в тому, щоб була можливість провести демонтаж.

"Треба виконувати фізичні роботи, які по-перше пов'язані з демонтажем нестабільних конструкцій, а по-друге з подальшими роботами, пов'язаними з енергоблоком", – пояснив Петрук.

Фото всередині НБК Держагентство з управління зоною відчуження

Глава Держагентства не розуміє, звідки британське видання взяло цифру в 40 тис. осіб, які нібито захворіють на рак через опромінення у процесі робіт із демонтажу і розчищення, але запевняє, що безпека працівників буде на першому місці.

"Роботи з монтажу, і подальші після нього роботи, здійснюватимуться автоматизовано за допомогою робототехніки і спеціальних кранів. Безпосередньо людина з молотком і зубилом там стояти не буде, вона керуватиме механізмами на відстані", – сказав Петрук.

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Що трапилося у Чорнобилі

Реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції вибухнув у ніч на 26 квітня 1986 року. Це стало однією з наймасштабніших катастроф у своєму роді за всю історію атомної енергетики.

Зруйнований 4 реактор

Евакуація жителів з прилеглого до Чорнобиля міста Прип'ять почалася тільки через 36 годин після вибуху. Три дні громадськість нічого не знала про потужний викид радіації, яка поширилася на 200 тис. кв. км.

Безпосередніми жертвами аварії на ЧАЕС стали 31 особа, ще 237 осіб отримали діагноз "гостра променева хвороба". За даними ВООЗ, 4 тисячі людей загинули внаслідок чорнобильської аварії, але інші дослідження повідомляють, що загиблих було в рази більше.

Понад 115 тис. людей, які були евакуйовані із 30-км зони навколо Чорнобиля, більше ніколи не зможуть повернуться додому.

Безліч людей досі відчуває на собі наслідки радіоактивного випромінювання.

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