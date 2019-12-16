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16 грудня • оновлено в 07:55
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У чому зустрічати рік Щура: маг озвучив рекомендації

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Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів про те, що рік Білого Металевого Щура слід зустрічати в кольоровій гамі, яку "любить Щур".

"Він любить такі кольори: білий, всі пастельні світлі і м'які тони, срібний і синій. Саме в цій колірній гамі слід підбирати одяг", – повідомив він в блозі OBOZREVATEL.

За словами мага, на святковому столі в новорічну ніч повинні бути присутніми страви, які "подобаються" Щуру, а саме: "будь-які каші, пельмені і вареники, риба і морепродукти, млинчики з начинкою, страви у вигляді куль – кулі з рису, картопляні крокети, пончики тощо".

Новий рік Білого Щура

Новий рік Білого Щура

Ігор Мехеда також розповів, що найкращим подарунком на Новий рік Щура буде "конверт з грошима в червоному конверті з вкладеним талісманом в формі монетки".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна озвучила секрет успіху на рік Білого Щура. Зокрема, вона повідомила про те, що творча робота принесе і задоволення, і прибуток.

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Теми
Ексклюзив Новий рік Новорічні страви
Особа
Ігор Мехеда
Теги
новорічні подарунки Новий Рік-2020
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Странный вопрос - в чём встречать. В вышиванке. Год то крысы.
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